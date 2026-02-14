オリックスは14日、頓宮裕真捕手（29）が検査を受けるため、前日13日に帰阪したことを発表した。同捕手は11日の紅白戦で本塁打を放ち、一塁を回った際に右太もも裏に違和感を覚え、そのまま途中交代。翌12日はトレーナー指示の別メニューで調整していた。さらに宗佑磨内野手（29）は、宮崎市内の病院を受診し、インフルエンザとの診断を受け、数日間のホテル自室安静となることも発表。加えて紅林弘太郎内野手（24）も体調不