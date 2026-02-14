「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）午後からのフリー打撃で、阪神の佐藤輝明内野手と松井秀喜臨時コーチが満面の笑みを浮かべて談笑するシーンがあった。打撃ケージの裏で約３分間、松井氏と言葉をかわした佐藤輝。メジャーで活躍した強打者を前に、満面の笑みを浮かべながらその言葉に聞き入った。練習後には「ここでは言えないです」と言いつつも「去年は良かったねと言ってもらえて嬉しかったです」と語った。技術的