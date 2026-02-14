千葉市で14日未明、マンションの一室が焼ける火事がありました。白い煙がベランダから激しく吹き出しています午前4時過ぎ、千葉市中央区にある9階建てマンションの8階の一室から火が出て、約3時間後にほぼ消し止められました。けが人はいませんでした。コンセント付近から火が出たということで警察が詳しい原因を調べています。