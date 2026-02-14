◆ 優勝メンバーが3年ぶりテキサス復帰テキサス・レンジャーズは現地時間13日、FAのジョーダン・モンゴメリー投手（33）を獲得したことを発表。契約は1年125万ドルとされている。モンゴメリーは2014年のドラフトでヤンキースに入団し、2017年のMLBデビューから通算46勝を記録。カージナルスとレンジャーズに所属した2023年は計32発で188回2/3を投げ、10勝11敗、防御率3.20とキャリアハイの成績をマーク。ポストシーズンでも3勝