Image: Amazon カメラの楽しさを始められる最良の選択！みたいに言うと大げさですけど、スマホのカメラじゃ満足できない人や、もうちょっと本格的にカメラを楽しみたいかも？なんて思っているにおすすめなヤツのひとつだと感じています。ソニーのα6400ダブルズームキットです。 SONY α6400 ダブルズームレンズキット 117,273円 Amazonで見るPR 登場は2019