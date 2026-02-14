藤浪晋太郎が今季初登板DeNAの藤浪晋太郎投手が14日、沖縄・宜野湾で行われたロッテとの練習試合に先発登板し、2回2安打1失点（自責0）で降板した。初回に1失点すると、2回先頭では阪神在籍時代に同僚だった井上広大外野手に中安打を許した。それでも後続を仕留め、2回は失点を許さなかった。最速は155キロで、球数は22球だった。初回先頭の高部に出塁を許すと、1死三塁から3番の上田が二ゴロを放つ間に1点を許した。2回は先頭