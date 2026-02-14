これは筆者である私自身が体験した出来事です。いつも元気に登園していた4歳の息子が、ある朝突然、保育園の門で泣き出しました。理由が分からず戸惑う私でしたが、その涙の裏には、成長の中で必死に我慢していた小さな心が隠れていました。子どもの行動に込められた本当の気持ちに、親として気づかされた出来事です。 いつも元気な息子が、突然泣いた朝 4歳の息子は、毎朝「いってきまーす！」と元気いっぱいに保育園へ