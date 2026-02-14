スノーボード男子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。平野流佳（INPEX）は4位、平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位で入賞した。テレビ解説を務めた青野令氏は解説席で大号泣。感極まったシーンに、SNSには「余計感動」「もらい泣き」など反響が広がった。戸塚は18年平