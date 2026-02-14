歌手のゼイン・マリク（33）が、元パートナーでモデルのジジ・ハディッド（30）を「心から愛していたわけではなかった」と語った。元ワン・ダイレクションのメンバーであるゼインは、スーパーモデルのジジと破局と復縁を経ながら2021年までおよそ5年間交際、現在5歳になる娘のカイちゃんをもうけているが、それが本当の恋愛であったかは分からないと発言した。 【写真】ママとは思えない刺激的な