ダイヤモンドバックスからＦＡとなっていたＺ・ゲーレン投手が、ダ軍と年俸２２０２万５０００ドル（約３４億円）で再契約に合意したことが１３日（日本時間１４日）に明らかになった。複数の米メディアが報じた。ゲーレンは１１月にクオリファイングオファー（ＱＯ）を受けるも、拒否していた。今回の契約額はＱＯと同額で、うち１４００万ドルが後払いになるという。トレードで加入した１９年からダ軍一筋でプレーしており