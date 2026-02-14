発走直前のアクシデントにもかかわらず、馬券圏内に激走した３歳馬にネットも驚きの反応を示している。１４日に行われた京都５Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル）は、５番枠から大外枠に変更された１０番人気のガトー（牡３歳、栗東・高橋義忠厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が３着に好走。初陣?を飾ったリアンドゥクール（牝３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父キズナ）以上の注目を浴びている。レース前に２頭が出走を取り消した