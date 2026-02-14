ブンデスリーガ2部からの昇格を目指す名門シャルケに試練の時だ。今季前半戦は首位でターンしたが、年明けからまだ1勝も出来ていない。7日にはディナモ・ドレスデンと対戦し、2-2で引き分けている。気付けばダルムシュタットに首位を奪われてしまい、現在は1ポイント差で2位になっている。この嫌な流れをすぐにストップさせたいところで、この調子が続くと昇格が危うくなってくる。カギを握るのは、今冬にフィオレンティーナから加