CANDY TUNEが、3rdシングル『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』を4月22日にリリースする。 （関連：CANDY TUNE、7人で流した涙の意味とはグループ史上最大キャパ 東京ガーデンシアター公演が生んだ特別な感情） 本作の表題曲は、2月13日に行われたKAWAII LAB.4周年記念イベントでの単独ライブにて初披露されたもの。メンバーから世界中の人に向けたバースデーソングで、軽快なリズムが心