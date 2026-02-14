淡路屋は、台湾鉄道（台鉄）が台北駅で製造販売している代表的駅弁「排骨弁当」を、2月16日から23日まで、新神戸駅と阪神百貨店梅田本店催事場で実演販売する。2019年の鐵路便當節を契機に始まった台鉄との交流、2023年12月に締結した駅弁事業者同士の国際友好協定に基づく協力関係を、製造技術の共有という形で具体化した。約1年前から構想を進め、複数回にわたり台北を訪問し、台鉄の弁当工場の視察、排骨弁当のレシピ共有、調理