2026年2月14日、千歳市の道道で車7台が絡む事故があり、1人が足の痛みを訴え病院に搬送されました。事故があったのは千歳市泉沢の道道16号です。14日午前9時ごろ「6～7台の多重事故で、横転している車もある」と目撃者から警察に通報がありました。警察によりますと、1人が足の痛みを訴える軽傷で病院に搬送されたということです。現場は片側1車線の道路で、路面は凍結していました。警察が事故の原因を詳しく調べています。