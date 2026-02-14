◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリープログラム（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１７６・９９点、合計２８０・０６点で２大会連続の銀メダルを手にした。１８歳で初出場した２０２２年北京五輪は団体、個人で銀メダルを獲得。今大会も団体銀で、これで日本史上初めて２大会連続のダブ