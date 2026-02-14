オリックスの、宮崎キャンプ２度目となる紅白戦のスタメンが発表された。新外国人のシーモアは紅組の「３番・一塁」で先発。１６０キロ右腕の山崎は、同組の３番手で登板予定だ。以下、両軍のスタメン。【紅組】１番・中堅中川２番・遊撃横山聖３番・一塁シーモア４番・三塁香月５番・右翼山中６番・二塁杉沢７番・捕手福永８番・ＤＨ石川９番・左翼渡部投手権田【白組】１番・ＤＨ麦谷２番・遊撃