◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節町田―水戸（１４日、Ｇスタ）開幕連勝を狙う町田と、今季からＪ１に昇格した水戸の一戦。町田は開幕のアウェー・横浜ＦＭ戦で前半にエリキの２得点と相馬のＦＫで３得点し、３―２で勝利。水戸は、昨季のＪ２で初優勝を飾り、２６年目で初のＪ１昇格を決めた。開幕戦は東京Ｖに１―３で敗れた。百年構想リーグはＪ１の記録に換算されないことから、秋春制に移行する新シーズンまでＪ