◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）が、ショートプログラム（ＳＰ）９位から逆転の表彰台。フリー１８６・２０点で、合計２７４・９０点とし銅メダルを獲得した。「信じられない気持ち。夢かな」。３位を確信した瞬間に号泣。メダルを受け取るときは、白い歯をこぼした。小学１年の時