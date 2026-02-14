ダンス＆ボーカルグループＴＲＦのＤＪＫＯＯが１４日、大阪市中央区の南海電鉄なんば駅で一日駅長を務め「ＳＤＤ〜ＳＴＯＰ！ＤＲＵＮＫＤＲＩＶＩＮＧＰＲＯＪＥＣＴ」の一環として飲酒運転撲滅を訴えた。ど派手なパープルのジャンパーに白フレームのサングラス。さらに制帽とたすきをかけた姿で現れると、居合わせたファンが拍手で迎えた。「生まれて初めての一日駅長でちょっと緊張もありますけれども、きょうはよ