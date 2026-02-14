お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（61）が13日放送のTBS「A-Studio+」（金曜後11・00）にゲスト出演。専門学校時代の同級生だという人気お笑いタレントを明かした。南原は相方の内村光良との出会いについて「高校はもう別々で。横浜放送映画専門学院って、今日本映画大学ってあるんですけれども」と打ち明けた。MCの笑福亭鶴瓶は「出川もおったところやね」と出川哲朗も通っていたと続け、南原は「僕と内村と