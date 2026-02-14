阪神は14日、春季キャンプで中日と行う練習試合（具志川）のスタメンと先発投手を発表した。高卒4年目の茨木秀俊投手（21）が先発。8日の日本ハムとの練習試合では、藤川監督から“開幕投手”に指名され、2回零封の好投を見せた。ドラフト3位・岡城快生外野手が「7番・中堅」で先発出場する。1番左島田2番二百崎3番遊小幡4番指浜田5番三木浪6番一糸原7番中岡城8番捕梅野9番