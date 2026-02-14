巨人の那覇キャンプが１４日にスタートし、初日はシート打撃が行われた。野手では、新外国人のボビー・ダルベック内野手、日本ハムからＦＡ加入した松本剛外野手の新戦力２人が初の実戦形式に臨んだ。４番候補にも挙がるダルベックは４打席に立ち、２四球、２三振。日本のストライクゾーンを確認しながら山崎、戸郷と対戦し、見逃し三振でうなずくシーンも見られた。松本剛は“巨人初打席”となった山崎伊織との対戦で、いき