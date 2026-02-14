◆米男子プロゴルフツアーＡＴ＆Ｔペブルビーチ・プロアマ第２日（１３日、カリフォルニア州ペブルビーチＧＬ＝６９８９ヤード、スパイグラスヒルＧＣ＝７０７１ヤード、いずれもパー７２）今季最初のシグネチャーイベント（格上げ大会）の第２ラウンドが行われ、久常涼（ＳＢＳホールディングス）は１イーグル、５バーディー、２ボギーの６７で回り、通算１５アンダーでアックシェイ・バティア（米国）と並び、初日からの首