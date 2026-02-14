ニューカッスルの主将を務めるブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスが、左ハムストリングの負傷で2カ月離脱するようだ。13日、大手メディア『ESPN』ブラジル版が伝えている。現在28歳のギマランイスは、1月22日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第7節PSV（オランダ）戦で負傷交代。その後、2月7日に行われたプレミアリーグ第25節のブレントフォード戦で復帰し、続く第26節のトッテナム・ホットスパー戦で