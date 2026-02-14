お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平が１３日深夜放送の「有田哲平とコスられない街」（ＴＢＳ系）に出演し、志村けんさんとの思い出を語った。番組では志村けんさんが４０年以上通った焼き鳥の名店「あべちゃん」を紹介。店主によると「（志村さんは）麻布十番に色んな行きつけの店があったんですけど。隅っこで静かに飲むのが定番なのに、なぜかウチでは真ん中に座って、飲んでるサラリーマンを観察しながら飲んでコ