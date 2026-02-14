けさ、愛知県春日井市で自転車と車が衝突し、自転車に乗っていた男性が意識不明の重体とみられます。 【写真を見る】信号のない交差点で自転車と車が出合い頭に衝突 自転車の男性が重体か 愛知・春日井市 警察によりますと、きょう午前6時過ぎ、春日井市鳥居松町の交差点で、自転車と乗用車が出合い頭にぶつかりました。 自転車に乗っていた60代から70代くらいの男性が病院に運ばれましたが、意識不明の重体とみられます。乗用