メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県御浜町で、高級な柑橘「デコポン」の出荷が最盛期を迎えています。 デコポンは、果汁が多い「清見」と甘さと香りが濃い「ポンカン」を交配して作られた柑橘で、甘くて酸味が少なく食べやすいことから人気を集めています。 御浜町にあるＪＡ伊勢の選果場では、出荷作業が最盛期を迎え、従業員が一つ一つ丁寧に汚れをふき取り、傷がないかなどを確認しながら箱詰めしていました。 今