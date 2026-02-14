ピンポイントで引き締めを強化したいパーツへのアプローチは、この中からピックアップ。腕、お腹、お尻、背中、脚…。気になるパーツを鍛え、理想の体をGETしよう。ウォールピラティスのメリット? マシンがなくても実践できる「ウォールピラティスはマシンの代わりに“壁”を使ってピラティスの動きを補助したり、負荷をかけたりできるのが特徴。ピラティスはマシンが必要、スタジオに通うものというイメージもありますが、これな