アメリカのトランプ大統領はイランで体制の転換が起きれば「最善かもしれない」と述べイラン指導部を強くけん制しました。【映像】トランプ大統領「今度こそ決着できるか見守ろう」トランプ大統領 Q.イランの体制転換を望むか?「それが起こり得る中で最善かもしれない。まもなく別の空母も出発する。今度こそ決着できるか見守ろう」トランプ大統領は13日、イランは協議を望みながらも口先ばかりで、行動が伴っていないと批判し