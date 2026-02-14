新旧のホームラン打者が奇跡の邂逅を遂げた。侍ジャパンの宮崎事前合宿が14日、宮崎市のサンマリンスタジアムでスタート。元巨人の松井秀喜氏（51）が激励のために訪れ、昨季本塁打、打点の2冠王に輝いた阪神・佐藤輝明と笑顔で言葉を交わすシーンがあった。午後のフリー打撃で順番を待っている際に、打撃ケージ裏で佐藤輝が松井氏にあいさつ。そのまま約5分、談笑を続けた。松井氏は巨人時代の02年にシーズン50本塁打をマ