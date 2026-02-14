2024年、創立100周年を迎えた日本将棋連盟。25年6月に史上初の女性会長に選出されたのが清水市代女流七段です。女流棋士としての圧倒的な強さ、あたたかな人柄、わかりやすい解説でファンが多い清水さんに新会長としての思い、将棋の魅力と未来について聞きました。（構成；山田真理撮影：洞澤佐智子）【写真】2018年、第8期リコー杯女流王座戦五番勝負に出場したときの清水さん* * * * * * *羽生・前会長から引き継いで日本将棋