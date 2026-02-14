2025年、日本選手権と世界陸上で女子20km競歩の日本新記録を樹立した、競歩選手の藤井菜々子さん。その活躍から、日本陸上競技連盟の年間最優秀選手に選ばれました。今、大注目のアスリートの素顔は――（構成：山田真理）【写真】2025年の日本選手権で、これまでの日本記録を1分以上更新する、1時間26分33秒をマークした* * * * * * *わずか数cmの差を勝ち切って毎年1年の初めには、目標を立てています。昨年は、「世界陸上で今年