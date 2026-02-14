◆ 安定感抜群のベテラン右腕を同地区引き抜きボルティモア・オリオールズは現地時間13日、FAのクリス・バシット投手（36）を獲得したことを発表。契約は1年1850万ドルとされている。バシットは2011年のドラフトでホワイトソックスに入団し、2014年のMLBデビューから通算83勝をマーク。翌2015年からアスレチックスに移籍すると、2019年には先発ローテーションに定着して自身初の2桁勝利を達成。2021年にはオールスターゲーム初