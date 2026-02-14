昨年開催された、大阪・関西万博の人気コンテンツを体験できる「大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展」が、2月19日（木）から2月22日（日）までの4日間、東京・丸の内にある、丸ビル1階・マルキューブで開催される。【写真】大阪万博の感動を再び味わえる「未来につなぐ万博展」展示の一部ほか約100体を展示する「世界のミャクミャク展」も実施■万博の感動をもう一度今回開催される「大阪・関西万博 メ