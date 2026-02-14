ベルギー1部のシント＝トロイデン（STVV）でブレイクを果たしている山本理仁を指揮官が絶賛した。現地メディア『HBVL』が伝えた。24歳のMFは2023年夏にガンバ大阪からレンタル移籍でSTVVに加入し、その後買い取りオプションが行使された。しかし、トルステン・フィンク監督時代は出場機会に恵まれず、ベルギーリーグの激しいフィジカルコンタクトに苦戦。昨シーズンも思うような活躍を見せることができなかった。その状況が一