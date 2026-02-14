カープは１４日から沖縄キャンプがスタート。実戦も多く行われ選手達の競争は激しくなっていきます。 日南から沖縄へと場所を移したカープの春季キャンプ。 新井貴浩監督「本日から２５日まで一生懸命頑張ります。よろしくお願いします」 晴天に恵まれ気温２０℃を超える中始まった沖縄キャンプ第１クール初日。 ドラフト１位・平川や２年目の佐々木などレギュラー奪取を目指す若鯉が精力的に汗