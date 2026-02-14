◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ決勝(大会8日目/現地13日)スノーボード男子ハーフパイプでは、日本の戸塚優斗選手が金メダル、山田琉聖選手が銅メダルを獲得しました。メダリストインタビューでは「日本の強さ」について質問があがります。スノーボードのハーフパイプでは両選手に加え、女子ハーフパイプで小野光希選手が銅メダルを獲得。男子ビッグエアでも木村葵来選手が金メダル、木俣