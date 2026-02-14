漫画家の倉田真由美氏が１３日にＸに、バレンタインデーに仕事関係で男性と会うもどかしさを投稿した。倉田氏は「明日仕事で男性と会うんだけど、ふとバレンタインなことに気づいた。お世話になっているけど、だからといってチョコ渡すのも気が乗らない。だから何もしないけど、こういう時小さな手書きの手紙入りで義理チョコを渡す女性がいることも知っている。社会人としてどっちがいいんだろうな」と悩みを明かした。続く