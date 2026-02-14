ミラノ・コルティナ五輪 男子ハーフパイプの決勝で妙高市の専門学校に通う山田琉聖選手が銅メダルを獲得しました。日本時間の14日午前3時半から始まったスノーボード男子ハーフパイプの決勝。妙高市の専門学校ＪＷＳＣの山田琉聖選手は１本目から魅せます。高さ5.5メートルからの3回転半。着地も決め92.00の高得点。今大会県勢初のメダルを獲得しました。【専門学校ＪＷＳＣの関係者～パブリ