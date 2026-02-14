阪神―楽天の練習試合が14日、バイトするならエントリー宜野座スタジアムで行われる。先発は才木浩人投手（27）で、1イニングの登板予定。第1クール中に体調不良があった中野拓夢内野手（29）は「2番・二塁」で今春初実戦に向かう。以下は阪神のスタメン1（中）近本2（二）中野3（遊）ディベイニー4（指）大山5（右）高寺6（三）谷端7（一）前川8（捕）伏見9（左）中川先発・才木