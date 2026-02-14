「阪神春季キャンプ」（１４日、宜野座）２０２３年度のドラフト１位・下村海翔投手が藤川監督が見守る前でブルペン入り。３２球を投じたが、虎テレ＆スカイＡ「猛虎キャンプリポート」で解説を務めたＯＢで通算１２９勝の鉄人左腕・下柳剛氏が興奮気味に大絶賛した。躍動感あふれる投球フォームからキレのあるボールを投じた下村。変化球を交えながら３２球を投じ、終了後には藤川監督らが満足そうな笑みを浮かべていた。終