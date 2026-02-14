巨人の育成ドラフト５位ルーキー・知念大成外野手が１４日、那覇キャンプ初日に実戦形式のライブＢＰに臨んだ。沖縄・南城市出身、沖縄尚学ＯＢ、沖縄電力出身。オイシックスで２４年にイースタン・リーグ首位打者、昨年は打点王のタイトルを獲得し、昨年の育成ドラフトで巨人から指名を受けた。背番号「００３」の育成選手ながらキャンプ１軍スタートで故郷凱旋。沖縄での実戦形式初打席で田中瑛斗投手から二塁ベース寄り