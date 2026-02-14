巨人の戸郷翔征投手が１４日、那覇キャンプ初日にライブＢＰに登板した。右腕にとって今季初の実戦形式。打者９人と対戦して、キャベッジに右翼ポール際へ本塁打を浴びるなど安打性の当たりは２本で四球３つと制球力を欠いた。戸郷は、まず、丸に右前安打、続くキャベッジには右翼ポール際へ本塁打を浴びた。続くキャベッジは二ゴロでダルベックを空振り三振。２セット目は打者３人に四球を与えるなど、コントロールに課題が