俳優・柳葉敏郎（６５）が自身のＳＮＳを更新し、地元・秋田県の祭りに参加したことを報告した。先月３日に６５歳の誕生日を迎えた柳葉は、１３日までに自身のインスタグラムを更新。「我が地元のお祭り〓刈和野の大綱引き〓今年は二日町の勝利！負けたのは悔しかったけど楽しかったー！また来年頑張るべ〜！！」と記し、笑顔で指ハートするショットなどをアップした。この投稿には、「腰気を付けてね」「カッコイイです」「