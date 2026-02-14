女子プロテニスプレーヤーの園田彩乃（３０）が、トレーニング姿を公開した。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、ライブ配信したことを報告。「トレーニングライブ見てくれてありがとうございました」とつづり、「＃ｔｒａｉｎｉｎｇ＃筋肉」などとハッシュタグをつけた。ウェア姿で、水を飲む姿をアップ。フォロワーは「ナイスです」「めちゃめちゃカッコいい」「素晴らしいスタイル」「ワーオッ」「美しい」「素