タレントの宮田愛萌（まなも）が１４日、都内で初の写真集「Ｌｉｌａｓ」の発売記念お渡し会を行った。撮影地は、高校１年生の頃に約１週間短期留学をしたというフィリピン・セブ島。２０２３年に処女小説「きらきらし」を発売して以来、作家としても活躍する宮田は「ご飯や生活が全然違うので、何か生かせたらなと思っている」と執筆活動に向けても意気込んだ。撮影中にはエビの食べ方が「めちゃくちゃうまくなった」と回想