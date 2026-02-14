徳之島の天城町で13日夕方、木造平屋の住宅1棟を全焼する火事がありました。 徳之島警察署によりますと、13日午後4時半すぎ、近くの畑で農作業をしていた人から「住宅が燃えている」と119番通報がありました。 火はおよそ4時間後に消し止められましたが、この火事で天城町瀬滝の作業員・北郷実さん（61）の木造平屋の住宅1棟、およそ165平方メートルが全焼しました。北郷さんは一人暮らしで、出火当時は仕事で外出していて