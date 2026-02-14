「IOWN」と呼ばれる最先端の光技術を地域の中でどのように活用するか講演会がありました。 「IOWN」は「Innovative Optical and Wireless Network」の略でNTTが提唱する最先端の光技術を用いた情報通信基盤のことです。 （NTTチーフエグゼクティブフェロー 川添雄彦さん）「電話の時代は回線交換というやり方、交換機というのがあった。新しく、光の交換機ができあがるというイメージ」 従来の電気信号を光に