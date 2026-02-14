13日、湖西市で木造平屋建て住宅が全焼する火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、13日午後4時40分ごろ湖西市新居町新居で近くの人が火事に気付き消防に通報しました。火は、木造平屋建て住宅を全焼しおよそ4時間後に消し止められましたが焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察と消防で火が出た原因を調べるとともに遺体の身元の確認を急いでいます。